Trophée des boulistes 2° édition Argenton
Trophée des boulistes 2° édition Argenton samedi 4 juillet 2026.
Argenton
Trophée des boulistes 2° édition
Salle des fêtes Argenton Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
En association avec les clubs de pétanque du territoire de la Communauté des Communes des Coteaux et Lande de Gascogne, un concours de pétanque en doublette vous est proposé.
Ce concours de boule est uniquement réservé aux licenciés des clubs du territoire.
Le repas du midi est offert à chaque joueur. .
Salle des fêtes Argenton 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 79 93 38
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English : Trophée des boulistes 2° édition
L’événement Trophée des boulistes 2° édition Argenton a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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