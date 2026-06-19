Argenton

Trophée des boulistes 2° édition

Salle des fêtes Argenton Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

En association avec les clubs de pétanque du territoire de la Communauté des Communes des Coteaux et Lande de Gascogne, un concours de pétanque en doublette vous est proposé.

Ce concours de boule est uniquement réservé aux licenciés des clubs du territoire.

Le repas du midi est offert à chaque joueur. .

Salle des fêtes Argenton 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 79 93 38

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English : Trophée des boulistes 2° édition

L’événement Trophée des boulistes 2° édition Argenton a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Coteaux et Landes de Gascogne