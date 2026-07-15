Informations pratiques

Lissac-et-Mouret

Tropical House Pool Party à l’Oasienne, Lissac et Mouret

7 chemin des Noyers Lissac-et-Mouret Lot

Tarif : 23 – 23 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:30:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Dans le cadre du Festival de l'Oasienne, soirée estivale sur le thème tropical avec une House pool party animée par plusieurs DJ

Dans le cadre du Festival de l'Oasienne, soirée estivale sur le thème tropical avec une House pool party animée par plusieurs DJ. Grande qualité de musique électronique. Ambiance house, des sets musicaux, une cuisine maison et un espace piscine dans un décor tropical.

Il faut absolument réserver le repas du soir.

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7 chemin des Noyers Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie +33 6 60 49 44 20 contact@oasienne.com

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English :

As part of the Festival de l’Oasienne, a summer evening with a tropical theme featuring a house pool party hosted by several DJs

L’événement Tropical House Pool Party à l’Oasienne, Lissac et Mouret Lissac-et-Mouret a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Figeac