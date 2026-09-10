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Trouille et citrouilles (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

samedi 31 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Trouille et citrouilles (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sans réservation, accessible sur présentation d'un billet d'entrée (9€/4€/gratuit).

Trouille et citrouilles (+ 6 ans) Samedi 31 octobre, 14h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sans réservation, accessible sur présentation d’un billet d’entrée (9€/4€/gratuit).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:00:00+01:00

À minuit, les citrouilles se transforment en monstres ! À partir de la citrouille du tableau de Jean Hélion, imagine et dessine une créature effrayante. Et c’est encore mieux si tu viens déguisé au musée !
Atelier en continu de 14h à 17h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
C’est halloween au musée !

© Musée d’arts de Nantes

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