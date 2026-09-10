Trouille et citrouilles (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Trouille et citrouilles (+ 6 ans) Samedi 31 octobre, 14h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sans réservation, accessible sur présentation d’un billet d’entrée (9€/4€/gratuit).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:00:00+01:00

À minuit, les citrouilles se transforment en monstres ! À partir de la citrouille du tableau de Jean Hélion, imagine et dessine une créature effrayante. Et c’est encore mieux si tu viens déguisé au musée !

Atelier en continu de 14h à 17h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/

C’est halloween au musée !

© Musée d’arts de Nantes