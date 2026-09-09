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Troyes, 2, 1 Impro ! Troyes

mercredi 9 septembre 2026 · Troyes

Troyes, 2, 1 Impro ! Troyes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Troyes

Troyes, 2, 1 Impro !

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 21:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Spectacle complètement improvisé !

La Troupe du Troyes, 2, 1 Impro sera là pour réaliser toutes vos suggestions…
Préparer vos plus beaux ou monstrueux thèmes, contraintes, difficultés, pour déstabiliser nos improvisateurs.
Attention Improvisateurs complètements déjantés !   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Troyes, 2, 1 Impro ! Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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