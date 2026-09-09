Informations pratiques

Troyes

Troyes, 2, 1 Impro !

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 21:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Spectacle complètement improvisé !



La Troupe du Troyes, 2, 1 Impro sera là pour réaliser toutes vos suggestions…

Préparer vos plus beaux ou monstrueux thèmes, contraintes, difficultés, pour déstabiliser nos improvisateurs.

Attention Improvisateurs complètements déjantés ! .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Troyes, 2, 1 Impro ! Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne