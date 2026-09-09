Troyes, 2, 1 Impro ! Troyes
mercredi 9 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Troyes, 2, 1 Impro !
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 21:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Spectacle complètement improvisé !
La Troupe du Troyes, 2, 1 Impro sera là pour réaliser toutes vos suggestions…
Préparer vos plus beaux ou monstrueux thèmes, contraintes, difficultés, pour déstabiliser nos improvisateurs.
Attention Improvisateurs complètements déjantés ! .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Troyes, 2, 1 Impro ! Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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