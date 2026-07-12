Trust Les Rias 2026 Place Sainte-croix Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Trust Les Rias 2026

Place Sainte-croix Place Saint-croix Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:33:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Trust est un spectacle participatif, plutôt électro, piquant, absurde et joyeux, imaginé par le Group Berthe pour retrouver de la confiance en l’autre, du commun, et peut-être réussir à affronter l’avenir avec plus d’espoir, de sérénité et d’audace. Tout cela en dansant et en chantant !

Ce spectacle cherche à susciter la réflexion, tout en offrant un moment de catharsis et de joie pure. Trust est aussi la suite de Superbes, fondé sur l’estime, la confiance en soi et, absolument déraisonnable ! .

Place Sainte-croix Place Saint-croix Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Trust Les Rias 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS