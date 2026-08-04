Tu Connais La Chanson ? Louis Caratini Place de Presteigne Ligné
vendredi 27 novembre 2026 · Place de Presteigne · Ligné
Informations pratiques
Ligné
Tu Connais La Chanson ? Louis Caratini
Place de Presteigne Le Préambule Ligné Loire-Atlantique
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Venez participer au stand-up poético-musical, Le Vendredi 27 Novembre.
Louis Caratini vous propose un savoureux blind-test sur la chanson francophone et vous emporte dans un karaoké géant!
Entouré sur scène d’instruments ( piano, guitare, machine à écrire et mini clavecin), il partage avec vous tout ce qui fait le sel des oeuvres.
Dès 10 ans .
Place de Presteigne Le Préambule Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 27 18 espace.culturel@ligne.fr
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English :
Come join us for a political-musical stand-up show on Friday, November 27.
L’événement Tu Connais La Chanson ? Louis Caratini Ligné a été mis à jour le 2026-08-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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