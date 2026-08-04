Tu Connais La Chanson ? Louis Caratini Place de Presteigne Ligné

Informations pratiques

Ligné

Tu Connais La Chanson ? Louis Caratini

Place de Presteigne Le Préambule Ligné Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Venez participer au stand-up poético-musical, Le Vendredi 27 Novembre.

Louis Caratini vous propose un savoureux blind-test sur la chanson francophone et vous emporte dans un karaoké géant!

Entouré sur scène d’instruments ( piano, guitare, machine à écrire et mini clavecin), il partage avec vous tout ce qui fait le sel des oeuvres.

Dès 10 ans .

Place de Presteigne Le Préambule Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 27 18 espace.culturel@ligne.fr

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English :

Come join us for a political-musical stand-up show on Friday, November 27.

L’événement Tu Connais La Chanson ? Louis Caratini Ligné a été mis à jour le 2026-08-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis