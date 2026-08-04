Tu m’as rendu courageux TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 20:30 – 22:00

Gratuit : non 11€ tarif réduit / 15€ tarif plein Réservations sur www.tntheatre.com ou au 02 40 12 12 28 Tout public

1943, Limoges. Léonard est ouvrier dans une menuiserie avec Benjamin, son jeune collègue de 17 ans. En pleine occupation, ils sont contactés par la Résistance. La lutte s’impose à eux ainsi qu’à Madeleine, l’épouse de Léonard. On a besoin d’eux..« Tu m’as rendu courageux » est une ode émouvante à toutes ces personnes de l’ombre, à tous ceux et celles qui n’ont pas pris le maquis, qui n’étaient pas parmi les premiers et premières à résister mais qui, un jour, ont décidé de sauter le pas, quoi qu’il en coûte. Avec Solène Simon, Jolan Landreau et Maxime Alloyer. Mis en scène par Louise Rousseau.Écrit par Aymeric Chauzat.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com



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