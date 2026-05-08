Tudo Bem? – Afterwork électro, rencontres & dîner festif Noura Ópera Paris
Tudo Bem? – Afterwork électro, rencontres & dîner festif Noura Ópera Paris mardi 19 mai 2026.
Tudo Bem? – l’afterwork électro plage qui réinvente le networking amicale à Paris & dîner festif
Tudo bem?, c’est quoi ?
Une soirée afterwork tropicale, élégante et décontractée,
où l’on vient pour se sentir bien, manger, boire, rencontrer du monde, danser, respirer et élargir ton cercle d’amis.
La musique ?
Des sons tropicaux et électroniques : organic house, afro house, latin house…
Avec @asturia.music aux platines et un DJ-producteur invité à chaque édition.
Une ambiance qui te transporte directement à la plage.
https://soundcloud.com/djasturia
Et le système d’autocollants ?
À l’entrée, tu choisis ton mood :
Tudo bem ? → ouvert(e) aux échanges et aux rencontres
Laissez-moi danser → ici pour la musique, sans obligation de parler
Simple, doux et respectueux.
Timide ?
Notre équipe sera là pour t’accueillir et te présenter aux bonnes personnes.
Tu ne restes jamais seul(e) à Tudo bem?.
️ Une nouvelle expérience à table !
Tudo bem ? innove ! Désormais, tu peux réserver ta place à table et dîner avec des amis que tu ne connais pas encore. L’occasion idéale de faire de nouvelles rencontres tout en savourant le moment.
Choisis l’option qui te ressemble parmi nos trois créneaux :
18h – Dîne tôt, Profite après : Installe-toi dès ton arrivée pour dîner, puis prolonge la soirée avec tes voisins de table et tes nouvelles connaissances
19h30 – Le rendez-vous Gourmet : Un créneau intermédiaire si tu aimes prendre ton temps pendant l’apero et faire la fête à la fin.
21h – L’Apéro d’abord : Pour ceux qui pensent que l’apéro est le meilleur moment de la soirée et qui veulent le faire durer le plus longtemps possible ! Arrive tôt pour savourer chaque instant avant de passer à table.
⚠️Bon à savoir : Ton billet avec l’horaire de dîner fixe te donne accès à l’événement à n’importe quelle heure. En plus de l’entrée, il te garantit une place réservée aux côtés de tes futurs amis à l’heure indiquée. Le retard maximum toléré pour la place à table est de 15 minutes. Après cela, la place n’est plus garantie.
Noura Ópera, 29 Bd des Italiens, 75002 Paris
L’adresse incontournable pour un dîner festif avec une cuisine libanaise authentique dans un cadre élégant et central à Paris.
19 mai 2026
18h à 22h30
Prends dès maintenant ta place, les billets gratuits s’épuisent vite !
Afterwork électro-plage, rencontre amicale & dîner festif. 2 DJs + attraction surprise
Le mardi 19 mai 2026
de 18h00 à 22h30
gratuit sous condition
Prends dès maintenant ta place, les billets gratuits s’épuisent vite !
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-20T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T18:00:00+02:00_2026-05-19T22:30:00+02:00
Noura Ópera 29 Bd des Italiens 75002 Paris
https://instagram.com/tudobem_paris
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