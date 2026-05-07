Saint-Victor-de-Morestel

TVO 2e édition du Valromey Tour féminin U19, à Saint-Victor-de-Morestel

rue de la Rivoire Saint-Victor-de-Morestel Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Une course internationale dédiée aux jeunes cyclistes féminines, organisée en marge de la 38e édition de l’Ain Bugey Valromey Tour.

La première épreuve partira de la commune de Lhuis pour une arrivée prévue à Saint-Victor-de-Morestel.

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rue de la Rivoire Saint-Victor-de-Morestel 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 04 57 07 contact@tvo.bike

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English :

An international race dedicated to young female cyclists, organized in conjunction with the 38th edition of the Ain Bugey Valromey Tour.

The first race will start in Lhuis and finish in Saint-Victor-de-Morestel.

L’événement TVO 2e édition du Valromey Tour féminin U19, à Saint-Victor-de-Morestel Saint-Victor-de-Morestel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné