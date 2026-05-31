U2 Addiction, Stade Bracon, Creys-Mépieu

U2 Addiction Dimanche 21 juin, 22h30 Stade Bracon Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T22:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T22:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Dans le cadre de la fête de la musique de Creys Mépieu (en Isère, aux Balcons du Dauphiné, à 10 minutes de Morestel et Montalieu-Vercieu), le groupe U2 Addiction vous fera vivre une soirée dans l’univers de Bono…

Véritable référence dans le monde entier, le rock band irlandais a su inspirer U2 ADDICTION qui lui rend bien plus qu’un simple hommage… Qualité vocale impressionnante, solos de guitare, feeling, émotion et magie, sont des termes qui collent parfaitement à U2 ADDICTION.

Bien connu pour son rôle dans la comédie musicale Roméo et Juliette et sa participation à l’émission The Voice, Tom Ross est le chanteur du groupe U2 ADDICTION composé du guitariste Jocelyn Dupuis, du bassiste Laurent Bebin et du batteur Hugo Sarton.

De « With Or Without You » à « Sunday, Bloody Sunday » en passant par » Pride « , le groupe reprend à la note près les tubes historiques du quatuor irlandais. Un show 100 % Rock, 100 % U2.

Le tout dans une ambiance conviviale, une scène digne des grands festivals, un site spacieux, un cadre privilégié, des bénévoles dynamiques et surtout une programmation festive et variée avec des standards revisités, des grands classiques français et du rock irlandais…

Découvrez la programmation complète

Avec la participation active du Sou des Ecoles et de l’USCM Football.

Infos pratiques :

Entrée libre.

Parkings gratuits.

Parking réservé 2 roues et PMR à proximité du site.

Buvette et petite restauration en vente sur place au profit des associations.

Glacières et apport de bouteilles dans l’enceinte interdits.

Sécurité assurée.

Stade Bracon Rue Joseph Devignes, Creys-Mépieu Creys-Mépieu 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://creys-mepieu.com/fr/rb/662729/fete-de-la-musique-de-creys-mepieu#2026 »}]

Dans le cadre de la **fête de la musique de Creys Mépieu** (en Isère, aux Balcons du Dauphiné, à 10 minutes de Morestel et Montalieu-Vercieu), le groupe **U2 Addiction** vous fera vivre une soirée de…

U2 Addiction