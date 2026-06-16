Udako besta la fête de l’été Bassussarry
Udako besta la fête de l’été Bassussarry samedi 4 juillet 2026.
Bassussarry
Udako besta la fête de l’été
Place du village Bassussarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
19h Spectacle du groupe Biez Bat Dantza Taldea
19h45 Nouvelle création du groupe Ezpela
20h30 Bal et Mutxiko avec Mutxi’kool .
Place du village Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Biezbatdantza@laposte.net
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English : Udako besta la fête de l’été
L’événement Udako besta la fête de l’été Bassussarry a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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