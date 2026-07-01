Informations pratiques

Beaulieu-sous-la-Roche

UJNA Atelier Peint’isserie

1 rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

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1 rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 38 80 68 ici@ujna.fr

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English :

L’événement UJNA Atelier Peint’isserie Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-07-08 par CDT85