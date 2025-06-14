Ujna Exposition de Galien Beaulieu-sous-la-Roche
Ujna Exposition de Galien Beaulieu-sous-la-Roche mardi 29 septembre 2026.
Beaulieu-sous-la-Roche
Ujna Exposition de Galien
1 Rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 15:00:00
fin : 2026-11-08 18:30:00
Date(s) :
2026-09-29
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1 Rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire ici@ujna.fr
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English :
L’événement Ujna Exposition de Galien Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-05-13 par CDT85
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