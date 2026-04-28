UKULÉLÉ BOBOYS FONT D’URLE Bouvante
UKULÉLÉ BOBOYS FONT D’URLE Bouvante samedi 18 juillet 2026.
Bouvante
UKULÉLÉ BOBOYS
FONT D’URLE 115 chemin du bout du monde Bouvante Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
participation libre au chapeau, prix conseillé 10 euros
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 19:30:00
Date(s) :
2026-07-18
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Un concert-spectacle où il est question de deux frères mariachis, Sancho y Diego
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FONT D’URLE 115 chemin du bout du monde Bouvante 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 44 76 25 gitesauboutdumonde@gmail.com
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English :
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A concert-show about two mariachi brothers, Sancho y Diego
L’événement UKULÉLÉ BOBOYS Bouvante a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Vercors Drôme