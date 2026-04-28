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UKULÉLÉ BOBOYS FONT D’URLE Bouvante

UKULÉLÉ BOBOYS FONT D’URLE Bouvante samedi 18 juillet 2026.

Lieu : FONT D'URLE

Adresse : 115 chemin du bout du monde

Ville : 26190 Bouvante

Département : Drôme

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 participation libre au chapeau, prix conseillé 10 euros

Bouvante

UKULÉLÉ BOBOYS

FONT D’URLE 115 chemin du bout du monde Bouvante Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

participation libre au chapeau, prix conseillé 10 euros

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 19:30:00

Date(s) :
2026-07-18

More than mariachis
Un concert-spectacle où il est question de deux frères mariachis, Sancho y Diego
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FONT D’URLE 115 chemin du bout du monde Bouvante 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 44 76 25  gitesauboutdumonde@gmail.com

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English :

More than mariachis
A concert-show about two mariachi brothers, Sancho y Diego

L’événement UKULÉLÉ BOBOYS Bouvante a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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