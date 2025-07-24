Ukulélé Boboys Qu’est-ce qui pourrait sauver l’Amour Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Ukulélé Boboys Qu’est-ce qui pourrait sauver l’Amour Saison Culturelle Carré Sam

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

APERO-SPECTACLE // HUMOUR MUSICAL

– Dans le cadre de la Tête au Carré du 05.03 au 08.03.2026

Un duo d’humour musical exceptionnel !

Qu’est-ce qui pourrait sauver le monde ? . C’est autour de cette question existentielle que les Ukulélé Boboys, duo formé des inénarrables Sancho et Diego, a construit son nouveau spectacle.

Et ils ont choisi d’y répondre en musique grâce à un savoureux répertoire de reprises plus déjantées les unes que les autres.

Vous n’aurez peut-être pas la réponse en sortant, mais vous aurez bien ri !

Et aussi…

. Représentations scolaires le jeudi 05 mars le matin à destination des élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème.

RESERVATION CONSEILLEE

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

