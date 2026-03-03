ÙLL Le salon Chasse, Pêche, Nature et Terroir Le Pin-au-Haras

ÙLL Le salon Chasse, Pêche, Nature et Terroir

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Découvrez l’histoire de ÙLL, Le Salon Chasse, Pêche, Nature et Terroir, un événement né de la passion pour le terroir, la nature et les savoir-faire locaux. Il rassemble aujourd’hui exposants et visiteurs dans un cadre authentique et convivial.

Explorez ses valeurs et découvrez pourquoi ce salon s’inscrit comme un rendez-vous incontournable en Normandie. .

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie contact@saloncpnt.com

English : ÙLL Le salon Chasse, Pêche, Nature et Terroir

