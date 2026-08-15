Ultimate Sevens Biarritz Stade Aguilera Biarritz
vendredi 18 septembre 2026 · Stade Aguilera · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Ultimate Sevens Biarritz
Stade Aguilera Rue Henri Haget Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
L’Ultimate Sevens arrive à Biarritz pour la dernière étape du Championnat avant la finale.
Six clubs. Douze équipes masculines et féminines. Quatre heures de matchs à élimination directe. Chaque résultat compte.
Une seule soirée pour se rapprocher du titre. .
Stade Aguilera Rue Henri Haget Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 64 60
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English : Ultimate Sevens Biarritz
L’événement Ultimate Sevens Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Biarritz
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