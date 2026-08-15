Ultimate Sevens Biarritz Stade Aguilera Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Ultimate Sevens Biarritz

Stade Aguilera Rue Henri Haget Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

L’Ultimate Sevens arrive à Biarritz pour la dernière étape du Championnat avant la finale.

Six clubs. Douze équipes masculines et féminines. Quatre heures de matchs à élimination directe. Chaque résultat compte.

Une seule soirée pour se rapprocher du titre. .

Stade Aguilera Rue Henri Haget Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 64 60

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English : Ultimate Sevens Biarritz

L’événement Ultimate Sevens Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Biarritz