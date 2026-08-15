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AGENDA · Biarritz

Ultimate Sevens Biarritz Stade Aguilera Biarritz

vendredi 18 septembre 2026 · Stade Aguilera · Biarritz

Ultimate Sevens Biarritz Stade Aguilera Biarritz

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Stade Aguilera
Adresse
Rue Henri Haget
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 50 Tarif de base plein tarif

Biarritz

Ultimate Sevens Biarritz

Stade Aguilera Rue Henri Haget Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

L’Ultimate Sevens arrive à Biarritz pour la dernière étape du Championnat avant la finale.
Six clubs. Douze équipes masculines et féminines. Quatre heures de matchs à élimination directe. Chaque résultat compte.
Une seule soirée pour se rapprocher du titre.   .

Stade Aguilera Rue Henri Haget Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 64 60 

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English : Ultimate Sevens Biarritz

L’événement Ultimate Sevens Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Biarritz

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