Ultim’s, Victoria Station, Chef-du-Pont

Ultim’s Vendredi 5 juin, 21h00 Victoria Station Manche

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Ultim’s c’est 4 gars et 1 fille, réunis PAR et POUR l’amour de la musique. Le groupe qui vient de fêter ses 20 ans vous sert le meilleur de la pop rock internationale en les revisitant à sa sauce!

Victoria Station Place de la Gare 78490 Méré Chef-du-Pont 50480 Manche Normandie

Ultim’s