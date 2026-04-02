La Grave

Ultra Raid de la Meije

Parking du Téléphérique La Grave Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Défiez le plus beau raid VTT du monde !

Depuis 2011, l’Ultra Raid de la Meije est devenu une course incontournable pour les amoureux de VTT. De l’amateur au sportif extrême, vous trouverez le défi qui vous convient.

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Parking du Téléphérique La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@ultraraidlameije.fr

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English : Ultra Raid de la Meije

Since 2011, the Ultra Raid de la Meije Mountain Bike Race has become a must for all mountain bike and adventure lovers. Why not give it a try?

L’événement Ultra Raid de la Meije La Grave a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme des Hautes Vallées La Grave La Clarée L’Izoard