ULTRA VOMIT – ZENITH DE DIJON Dijon

ULTRA VOMIT Début : 2026-03-13 à 20:00. Tarif : – euros.

RAGE TOUR est fier de vous annoncer ULTRA VOMIT et les Zéniths de la Puissance (du Pouvoir)ULTRA VOMIT, c’est la parfaite alliance entre la puissance du metal et le pouvoir de l’humour, Suite à la sortie du dernier album Le Pouvoir de la Puissance en septembre 2024, la tournée bat son plein et est sold out ! Réservez vite votre billet et découvrez le pouvoir de la puissance Metal en live ! Réservation pour les personnes en situation de handicap : billetterie@ragetour.com

ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21