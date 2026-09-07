Ulysse, un homme à croquer ? Un récit épique décrypté par Marlène Fraterno, Bibliothèque municipale, Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Ulysse, un homme à croquer ? Un récit épique décrypté par Marlène Fraterno Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque municipale Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Ulysse, un homme à croquer ? Un récit épique décrypté par Marlène Fraterno, agrégée de Lettres Classiques, Doctorante au Laboratoire Lettres, Arts du spectacle, Langues Romanes (LASLAR) à l’université de Caen Normandie.

Dix années pour retrouver leur foyer, une odyssée durant laquelle Ulysse et ses compagnons vont multiplier les banquets… Ulysse est un homme à croquer, et les monstres qu’il rencontre sont des mangeurs d’hommes, au sens propre ou au sens figuré.

Mais, surtout, Ulysse a un appétit débordant : il a une relation paradoxale avec la nourriture, influençant ses décisions. Les interprétations interrogent dans ce binôme « mangeur / mangé » la notion d’héroïsme et l’évolution du rapport de l’homme à la nature.

Un « Rendez-vous avec » dans le cadre de la Fête de la science, en partenariat avec Le Dôme, organisé avec le soutien des Bibliothèques départementales du Calvados, de la Manche et de l’Orne.

Bibliothèque municipale 5 Sq. du Théâtre, 14200 Hérouville-Saint-Clair, France Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0214372860 https://bibliotheques.caenlamer.fr/

Biblis en folie 2026

©Pixabay Pexels