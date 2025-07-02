UMUT KÖKER PARADOXE Compiègne

UMUT KÖKER PARADOXE Compiègne jeudi 5 février 2026.

UMUT KÖKER PARADOXE

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Auteur Umut Koker, Waly Dia

Genre Stand Up

Un show à la fois hilarant et poignant.

Comme il le dit lui-même J’ai un faciès qui ne permet pas de laisser de longs silences …

Avec sa longue barbe et sa présence imposante, Umut Köker détonne dans le paysage du stand up. Mais ne vous fiez pas à sa tête de Turc , car le trentenaire n’est pas à un Paradoxe près. Avec sa plume acérée et son regard aussi doux, sensible et tendre qu’il n’est lucide sur le monde, il nous livre un show à la fois hilarant et poignant.

Savant mélange entre confidences personnelles sur ses origines turques et kurdes, son enfance dans une tour de banlieue jusqu’à son arrivée dans un building de la Défense, son célibat ou le racisme ambiant, Paradoxe son premier spectacle milite pour le besoin de dépasser les apparences. Finesse désarmante, naturel comique indéniable, Umut Köker est la révélation incontournable de cette rentrée. 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement UMUT KÖKER PARADOXE Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme