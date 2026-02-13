Un Air de Fête#5, halles de la Pousterle 30150 roquemaure, Roquemaure

Un Air de Fête#5 Samedi 30 mai, 10h00 halles de la Pousterle 30150 roquemaure Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00

L’association Cultur’air vous invite, autour des halles de la Pousterle à un Air de fête#5 en partenariat avec la commune de Roquemaure et le Grand Avignon.

Cette manifestation est gratuite et souhaite faire partager de manière festive des initiatives locales et des actions de protection de la nature.

L’enjeu de cet événement est de mettre en valeur nos producteurs et artisans locaux, les soutenir en les faisant connaître, partager notre intérêt pour la biodiversité, sa richesse et sa fragilité.

L’encouragement des mobilités douces et la réduction des déchets sont aussi au programme de cette journée avec la présence de stands de nos partenaires associatifs.

Programme de la journée :

– A partir de 10h: Ouverture du Marché de Producteurs et Artisans locaux

– A 11h et à 15h balades de découverte des plantes sauvages comestibles avec Guillaume d’Herbaïa*

– De 14h à 18h : des animations et jeux en bois par Jeu2Bois

– A 16h Spectacle« Aucèls» Instant Ornitho-artistique* par la Cie l’araignée du plafond (à partir de 6 ans)

– A 18h Atelier d’apprentissage de danses traditionnelles avec Lune à l’autre

– A 20h Remise des prix du concours photo Fl’aune sous les Halles de la Pousterle

– A 20h30 Concert-Bal Folk avec Les ZEOLES duo d’accordéons puis SARAÏ trio pour partager

un moment de danse intergénérationnelle sous cette halle chargée d’histoire.

Toute la journée Foodtrucks et Buvette sur place;

Depuis sa création, Cultur’air a proposé des actions de sensibilisation sur la gestion des déchets, des sorties de découverte et d’observation des bords du Rhône et de la zone Natura 2000, et l’exposition photo Vu(e)s ! Dont le but était de faire connaître grâce aux clichés de 5 photographes passionnés, la richesse et la beauté de notre faune et flore locale.

Cette journée « un Air de Fête » est possible grâce au soutien financier de la MAIF, de la CNR, de la commune de Roquemaure et du Département du Gard, de la région Occitanie et du Grand

Avignon ainsi qu’à l’engagement des associations partenaires et l’implication des adhérents.

* Contact public et réservations : Office de Tourisme du Grand Avignon au 04 90 03 70 60

et culturair30@gmail.com

https://www.facebook.com/Culturair

Accès par bus LIO 122 et Orizo 26 au départ d’Avignon

A pied, à vélo ou en covoiturage

halles de la Pousterle 30150 roquemaure boulevard national 30150 Roquemaure 30150 Gard Occitanie

Cultur’air