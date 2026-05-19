Un après-midi à la ferme Ferme Joly Angus Ferme Joly Angus Saint-Nicolas-du-Tertre

Saint-Nicolas-du-Tertre

Un après-midi à la ferme Ferme Joly Angus

Ferme Joly Angus 2 Le bot Saint-Nicolas-du-Tertre Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Découvrez l’élevage de bovins Aberdeen Angus, la préservation des prairies permanentes et des haies bocagères.

Tout l’été, des visites de ferme gratuites sont organisées sur le territoire avec des visites des exploitations, des ateliers et des dégustations, en partenariat avec les communautés de communes Ploërmel Communauté, Oust à Brocéliande Communauté et le réseau Res’Agri.

Pendant la visite vous découvrirez un élevage de bovins Aberdeen Angus en extérieur toute l’année (gestion de l’herbe, des clôtures et du bien être des animaux), l’intérêt des haies bocagères pour les animaux et céréales, et la préservation des prairies permanentes au sein de l’exploitation agricole.

Réservez en ligne et rendez-vous directement à la ferme à 14h30 (venez un peu avant le temps de vous garer !).

Pour une visite accessible (PMR) contactez l’office de tourisme pour que nous prévoyons une visite adaptée avec les agriculteurs.

Pour certaines fermes un âge minimum est requis ; plus d’infos à la réservation

Nous vous conseillons de vous munir de bottes ou de baskets, d’un pantalon long et d’une bouteille d’eau.

Pensez à covoiturer www.ouestgo.fr .

Ferme Joly Angus 2 Le bot Saint-Nicolas-du-Tertre 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75

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L’événement Un après-midi à la ferme Ferme Joly Angus Saint-Nicolas-du-Tertre a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande