Saint-Guyomard

Un après-midi à la ferme les chèvres d’Adeline Dreano

Coënnely Saint-Guyomard Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Découvrez la vie des chèvres avec Adeline Dreano.

Tout l’été, des visites de ferme gratuites sont organisées sur le territoire avec des visites des exploitations, des ateliers et des dégustations, en partenariat avec les communautés de communes Ploërmel Communauté, Oust à Brocéliande Communauté et le réseau Res’Agri.

Réservez en ligne et rendez-vous directement à la ferme à 14h30 (venez un peu avant le temps de vous garer !).

Pour une visite accessible (PMR) contactez l’office de tourisme pour que nous prévoyons une visite adaptée avec les agriculteurs.

Pour certaines fermes un âge minimum est requis ; plus d’infos à la réservation

Nous vous conseillons de vous munir de bottes ou de baskets, d’un pantalon long et d’une bouteille d’eau.

Pensez à covoiturer www.ouestgo.fr .

Coënnely Saint-Guyomard 56460 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75

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L’événement Un après-midi à la ferme les chèvres d’Adeline Dreano Saint-Guyomard a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande