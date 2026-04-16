Un après-midi à la ferme Complicités Animales Ventron

Ventron

Un après-midi à la ferme

Complicités Animales 21 chemin des petits prés Ventron Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-22 2026-04-24

Suivez le guide et partez à la découverte des petits élevages de la ferme. Laissez-vous guider à travers une expérience immersive et éducative. L’après-midi se clôturera par un moment de convivialité autour d’un feu de bois, des boissons chaudes et des chamallows à griller sur les flammes. Une après-midi pour se ressourcer au milieu des animaux et de la nature. Sur réservation sur Helloasso, activité en extérieur, prévoir des vêtements adaptés. Tarifs 15 euros par personne, 12 euros par enfant.Enfants

15 .

Complicités Animales 21 chemin des petits prés Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 6 63 68 44 89 complicitesanimales@gmail.com

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English :

Follow the guide and discover the farm’s smallholdings. Let yourself be guided through an immersive and educational experience. The afternoon concludes with a moment of conviviality around a wood fire, hot drinks and marshmallows to toast over the flames. An afternoon to recharge your batteries, surrounded by animals and nature. Reservations required on Helloasso, outdoor activity, please bring suitable clothing. Prices: 15 euros per person, 12 euros per child.

L’événement Un après-midi à la ferme Ventron a été mis à jour le 2026-04-11 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES