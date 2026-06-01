Un après-midi au jardin du domaine royal de Randan, Domaine royal de Randan, Randan

Un après-midi au jardin du domaine royal de Randan Dimanche 7 juin, 15h00 Domaine royal de Randan Puy-de-Dôme

la sortie nature est limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

15h Sortie Nature

Lors d’une balade dans le parc avec le naturaliste Laurent Longchambon, partez à la recherche des plantes sauvages dont les caractéristiques secrètes vous seront révélées. Et si les mauvaises herbes que nous croisons chaque jour étaient en réalité des trésors de la nature !

Une sortie accessible à tous pour apprendre à reconnaître, cueillir et utiliser les plantes en toute sécurité.

17h30 Visite de chantier

Découverte de l’histoire des jardins en terrasse et de leur restauration, sous la conduite du conservateur du Domaine.

Domaine royal de Randan Place Adélaïde d’Orléans, 63310 Randan, France Randan 63310 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33470415786 http://www.domaine-randan.fr Les jardins et le parc représentent l’une des plus importantes créations paysagères de la première moitié du XIXe siècle, conjuguant influences françaises, anglaises et italiennes, perpétuant la tradition du jardin paysager du XVIIIe siècle. Parmi les bâtiments, découvrez la grande orangerie construite vers 1835 et les serres, répliques de celles de Versailles aujourd’hui disparues. Observez l’exceptionnelle terrasse formant perspective entre le château et la chapelle : elle conserve son mobilier de jardin d’origine et offre un panorama sur des paysages préservés. Déambulez à votre guise dans les 40 hectares ouverts à la visite.

15h Sortie Nature

©cr auvergnerhonealpes.fr