Un atelier d’écriture de cartels, Musée du Domaine royal de Marly, Marly-le-Roi

Un atelier d’écriture de cartels Samedi 23 mai, 18h30 Musée du Domaine royal de Marly Yvelines

Réservation conseillée pour les ateliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées, les équipes vous invitent à franchir les portes habituellement closes et à plonger dans les coulisses du musée.

Un atelier d’écriture de cartels est proposé : vos textes seront ensuite exposés en salle.

Musée du Domaine royal de Marly 1 Grille royale – Parc de Marly 78160 Marly-le-Roi Marly-le-Roi 78160 Yvelines Île-de-France 01 39 69 06 26 https://musee-domaine-marly.fr/ https://www.facebook.com/musee.promenade;http://www.instagram.com/museemarly;http://twitter.com/museemarly [{« type »: « email », « value »: « accueil@musee-domaine-marly.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 69 06 26 »}] Situé à l’entrée du parc de Marly, le musée propose de découvrir l’histoire du château et du Domaine de Marly.

Tableaux, statues, dessins, gravures, mobilier et objets archéologiques sont réunis pour faire revivre les lieux.

La première section présente l’architecture de Marly et de ses jardins. Le système d’approvisionnement du domaine en eau permis par la fameuse machine de Marly y est matérialisé par une maquette interactive. La deuxième section révèle la vie dans cette résidence royale en présentant les invités, les activités et divertissements proposés. La dernière section raconte l’histoire du château après la mort de Louis XIV, du règne de Louis XV jusqu’à la valorisation du site au XXe siècle. Retrouvez les œuvres, le mobilier et les objets qui ont décoré ce château du temps des rois. Présence de parkings

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il est équipé d’une rampe d’accès, d’un ascenseur et d’un élévateur. Un fauteuil roulant et des sièges pliants sont à disposition du public sur demande. L’équipe du musée propose un accueil sur mesure du parking jusqu’à nos collections.

Comment venir ?

En voiture :

Par l’A13, sortie n°6 – Saint-Germain-en-Laye, puis par la RN 186, jusqu’au rond-point. Parking gratuit sur place.

Par le RER A :

Direction Saint-Germain-en-Laye, puis bus Ligne Express 1

Saint-Germain-en-Laye / Versailles,

Arrêt « Louveciennes Village ».

Par le train :

— De Paris Saint-Lazare ou de la Défense,

direction Saint-Nom-la-Bretèche, arrêts «Louveciennes» ou «Marly-le-Roi»,

puis bus ou vélo électrique en gares, ou à pied.

— De Paris Montparnasse, arrêt «Versailles Chantiers» puis bus Ligne

Express 1 Versailles / Saint-Germain-en-Laye, arrêt «Grille Royale».

Atelier d’écriture de cartels

© MDRM