« un automne à Vic-sur-Cère », exposition photographique, Médiathèque municipale de Vic-sur-Cère, Vic-sur-Cère

Informations pratiques

« un automne à Vic-sur-Cère », exposition photographique Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque municipale de Vic-sur-Cère Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Marie Roux alias Aimée Air nous invite à découvrir 12 photos aux tonalités automnales, prises à Vic-sur-Cère. Déambulation intime entre patrimoine bâti et arboré, dans un Vic-sur-Cère automnal, enveloppé de brumes. Chaque image est un fragment de paysage capturé à l’instinct, une invitation à partager une émotion douce et silencieuse.

Médiathèque municipale de Vic-sur-Cère 5 avenue Murat Sistrières 15800 Vic-sur-Cère Vic-sur-Cère 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471620099 https://vicsurcere.fr/ https://www.facebook.com/mediathequevicsurcere/

Marie Roux alias Aimée Air nous invite à découvrir 12 photos aux tonalités automnales, prises à Vic-sur-Cère. Déambulation intime entre patrimoine bâti et arboré, dans un Vic-sur-Cère automnal, de un…

©Aimée Air