Pouillé

Un banquet dans les vignes- une soirée gastronomique au coeur du vignoble de la Vallée du Cher

Pouillé Loir-et-Cher

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

80

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:30:00

fin : 2026-06-24 22:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Une soirée gastronomique unique et mémorable en plein coeur du vignoble de la Vallée du Cher imaginée et conçue par un collectif passionné et engagé.

Une soirée gastronomique unique et mémorable en plein coeur du vignoble de la Vallée du Cher imaginée et conçue par un collectif passionné et engagé.

En toute convivialité, venez partager un dîner préparé au brasero en présence des restaurateurs et des viticulteurs qui viennent à votre rencontre pour partager et échanger autour de leur amour pour leur métier et leur savoir-faire.

Une expérience inédite à vivre entre amis !

Cet évènement a été labellisé par la Région Centre Val de Loire et fait partie de la foisonnante programmation de l’opération Nouvelles Renaissances

Les acteurs de la soirée

Les Chefs Thessa Van Wijngaarden Les 3 Chemins à Saint-Aignan; Emeric Le Puil le Lion d’Or à Selles-sur-Cher; Christophe Lunais Les Closeaux à Vallières-les-Grandes

Les Viticulteurs 80 .

Pouillé 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 75 22 85 info@sudvaldeloire.fr

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English :

A unique and memorable gastronomic evening in the heart of the Cher Valley vineyards, imagined and designed by a passionate and committed collective.

L’événement Un banquet dans les vignes- une soirée gastronomique au coeur du vignoble de la Vallée du Cher Pouillé a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Sud Val de Loire