Un bonbon et on sort, RNR Cambounet-sur-le-Sor, Cambounet-sur-le-Sor

Informations pratiques

Un bonbon et on sort Samedi 31 octobre, 16h45 RNR Cambounet-sur-le-Sor Tarn

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T16:45:00+01:00 – 2026-10-31T18:30:00+01:00

Fin : 2026-10-31T16:45:00+01:00 – 2026-10-31T18:30:00+01:00

Chouette, Chauve-souris, monstres et compagnie… une sortie idéale pour se réconcilier avec ce qui nous fait peur dans le nature

Atelier familiale spéciale Halloween, adapté aux enfants comme aux plus grands !

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Chouette, Chauve-souris, monstres et compagnie… une sortie idéale pour se réconcilier avec ce qui nous fait peur dans le nature Halloween

Jean-Marc Cugnasse