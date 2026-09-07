Un bonbon et on sort, RNR Cambounet-sur-le-Sor, Cambounet-sur-le-Sor
samedi 31 octobre 2026 · RNR Cambounet-sur-le-Sor · Cambounet-sur-le-Sor
Informations pratiques
Un bonbon et on sort Samedi 31 octobre, 16h45 RNR Cambounet-sur-le-Sor Tarn
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T16:45:00+01:00 – 2026-10-31T18:30:00+01:00
Fin : 2026-10-31T16:45:00+01:00 – 2026-10-31T18:30:00+01:00
Chouette, Chauve-souris, monstres et compagnie… une sortie idéale pour se réconcilier avec ce qui nous fait peur dans le nature
Atelier familiale spéciale Halloween, adapté aux enfants comme aux plus grands !
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Chouette, Chauve-souris, monstres et compagnie… une sortie idéale pour se réconcilier avec ce qui nous fait peur dans le nature Halloween
Jean-Marc Cugnasse