Un bouquet de contes pour la nuit de la lecture à Chanos Courson, Bibliothèque de Chanos Curson, Chanos-Curson

Informations pratiques

Un bouquet de contes pour la nuit de la lecture à Chanos Courson Samedi 23 janvier 2027, 19h00 Bibliothèque de Chanos Curson Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-23T19:00:00+01:00 – 2027-01-23T20:00:00+01:00

Fin : 2027-01-23T19:00:00+01:00 – 2027-01-23T20:00:00+01:00

Un conteur vous propose un moment poétique suspendu au fil des contes. Lodoïs a composé pour vous un bouquet d’histoires tirées de son répertoire, suspendues entre le présent et la nuit des temps. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, vous découvrirez ou redécouvrirez des histoires vieilles comme le monde à travers les yeux et les mots d’un rêveur professionnel. Venez en prendre plein les mirettes !

Bibliothèque de Chanos Curson 26600 Chanos-Curson Chanos-Curson 26600 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Un conteur vous propose un moment suspendu au fil des contes. Vous découvrirez ou redécouvrirez des histoires vieilles comme le monde à travers les yeux et les mots d’un rêveur professionnel !