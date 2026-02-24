Un café avec… CSIL Dijon
Un café avec… CSIL Dijon samedi 7 mars 2026.
Un café avec… CSIL
27 Rue d’Ahuy Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
.
27 Rue d’Ahuy Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté coucou@letachepapier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un café avec… CSIL
L’événement Un café avec… CSIL Dijon a été mis à jour le 2026-02-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)