AGENDA · Saint-Bonnet-de-Salendrinque
Un castanéiculteur en Cévennes, Saint-Bonnet-de-Salendrinque, Saint-Bonnet-de-Salendrinque
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Bonnet-de-Salendrinque
Informations pratiques
Un castanéiculteur en Cévennes Dimanche 20 septembre, 09h00 Saint-Bonnet-de-Salendrinque Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Dès 8 ans.
Saint-Bonnet-de-Salendrinque 30460 Saint-Bonnet-de-Salendrinque Saint-Bonnet-de-Salendrinque 30460 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 24 16 »}]
Balade dans les châtaigniers puis rencontre avec le producteur et dégustation.