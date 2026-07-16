Un castanéiculteur en Cévennes, Saint-Bonnet-de-Salendrinque, Saint-Bonnet-de-Salendrinque

Informations pratiques

Un castanéiculteur en Cévennes Dimanche 20 septembre, 09h00 Saint-Bonnet-de-Salendrinque Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dès 8 ans.

Saint-Bonnet-de-Salendrinque 30460 Saint-Bonnet-de-Salendrinque Saint-Bonnet-de-Salendrinque 30460 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 24 16 »}]

Balade dans les châtaigniers puis rencontre avec le producteur et dégustation.