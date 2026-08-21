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Un ciné, une soupe, Médiathèque Jacques-Estager, Seclin

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques-Estager · Seclin

Un ciné, une soupe, Médiathèque Jacques-Estager, Seclin

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques-Estager
Adresse
1 contour de l'église 59113 Seclin
Ville
59113 Seclin
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Un ciné, une soupe Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque Jacques-Estager Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Projection d’un film mystère autour de la Méditerranée, pour voyager en famille

Tout public à partir de 10 ans – Gratuit – Sur inscription

Médiathèque Jacques-Estager 1 contour de l’église 59113 Seclin Seclin 59113 Nord Hauts-de-France 03.20.32.77.76 03.20.32.00.40 https://www.ville-seclin.fr/culture-loisirs/bibliotheque
Projection d’un film mystère autour de la Méditerranée, pour voyager en famille

© Médiathèque Jacques-Estager

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