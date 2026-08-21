Un ciné, une soupe, Médiathèque Jacques-Estager, Seclin

Informations pratiques

Un ciné, une soupe Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque Jacques-Estager Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Projection d’un film mystère autour de la Méditerranée, pour voyager en famille

Tout public à partir de 10 ans – Gratuit – Sur inscription

Médiathèque Jacques-Estager 1 contour de l’église 59113 Seclin Seclin 59113 Nord Hauts-de-France 03.20.32.77.76 03.20.32.00.40 https://www.ville-seclin.fr/culture-loisirs/bibliotheque

Projection d’un film mystère autour de la Méditerranée, pour voyager en famille

© Médiathèque Jacques-Estager