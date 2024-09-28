Un cocktail magique avec Maxence Vire au Théâtre Le Double Fond Théâtre Le Double Fond Paris
Un cocktail magique avec Maxence Vire au Théâtre Le Double Fond Théâtre Le Double Fond Paris samedi 28 septembre 2024.
Dans ce spectacle intimiste, il réunit des effets magiques très personnels qu’il a construits et peaufinés avec le temps, et qui font sa réputation à travers le monde. Un cocktail rempli d’amour, drôle et magique…
A consommer sans modération* ! Approchez les amis, venez !
Plus près vous serez, mieux il saura vous tromper !
* L’abus de magie n’est pas dangereux pour la santé. A consommer avec vos amis et sans modération.
Arrivée à 20h30 | Début du spectacle : 21h
Maxence Vire n’est pas qu’un simple magicien, c’est un vrai showman ! Il y a des endroits plus que formateurs dans la vie d’un artiste et comédien, comme l’école de « la rue », l’école du « cabaret » ou encore le Club Méditerranée. Maxence a fait les trois, ce qui en fait un personnage abracadabrantesque avec une énergie débordante et un humour autant décapant que subtil.
Le jeudi 02 juillet 2026
de 21h00 à 22h15
payant
De 29 à 34 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2024-09-28T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T01:15:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T21:00:00+02:00_2026-07-02T22:15:00+02:00
Théâtre Le Double Fond 1, place du marché Sainte Catherine 75004 Paris
https://www.doublefond.com/spectacles/un-cocktail-magique/ +33142714020 resa@doublefond.com
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