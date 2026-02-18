Un contre temps pour le vivant Le Guerno

Un contre temps pour le vivant

Rejoignez-nous et courez pour la biodiversité le 7 Juin 2026!

Depuis de nombreuses années, le Parc animalier et botanique de Branféré est engagé dans la conservation des espèces animales dans le monde entier. Le parc est notamment engagé depuis des années aux côtés de @MarwellWildlife en Tunisie pour la conservation et la réintroduction de l’oryx algazelle, une espèce classée en danger (EN) sur la Liste rouge de l’UICN. Disparue de son milieu naturel pendant plus de 80 ans, cette espèce fait aujourd’hui l’objet d’un programme de réintroduction pionnier, fondé sur la recherche scientifique, le suivi post-relâcher, la santé animale et la restauration des habitats.

‍♂️Dans la continuité de cet engagement fort pour le vivant, Branféré a décidé de co-organiser une course de 10 km, aux côtés de la Team Trail Électrons Libres. Bien plus qu’un événement sportif, cette course invite à mieux comprendre notre relation au vivant, à travers un parcours en pleine nature qui se termine au cœur du parc de Branféré.

En participant, vous soutenez la conservation du vivant, une valeur fondatrice et un des engagements historiques de Branféré depuis plus de 60 ans.

Objectif de la course

Les fonds récoltés seront intégralement reversés à @veterinairespourlabiodiversite, association qui mobilise les vétérinaires face à l’effondrement de la biodiversité, ainsi qu’au programme mené par Marwell Wildlife en Tunisie. Ces actions bénéficient également à d’autres espèces, addax, autruches, tout en impliquant durablement les acteurs locaux.

Dimanche 7 juin 2026

⏱️ Départ à 9h15

✍️ Inscriptions jusqu’au 31/03

L’inscription comprend

– 1 entrée gratuite à Branféré, valable la veille après midi ou le jour de la course

– Une participation à un tirage au sort pour visiter des coulisses du parc aux côtés des équipes

– 1 boisson locale offerte à l’arrivée!

️Inscription: https://www.helloasso.com/associations/team-trail-electrons-libres/evenements/inscription-contre-temps-pour-le-vivant

️Suivre la course sur les réseaux: @uncontretempspourlevivant .

1 Ferme de Branféré Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne

English :

