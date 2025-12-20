UN COUPLE PRESQUE PARFAIT – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

UN COUPLE PRESQUE PARFAIT Début : 2026-07-25 à 19:00. Tarif : – euros.

Amoureuses, amoureux, cocu(e)s, divorcé(e)s, veuf(ve)s, vierges, puceaux, célibataires, traumatisé(e)s affectif(ve)s, ce spectacle s’adresse à tous ! C’est marrant, y vont pas du tout ensemble ces deux-là… .Petite phrase assassine que vous dites tout bas au sujet des autres et particulièrement pour ce couple (presque) parfait .Pourtant c’est de leurs différences et dans la complexité des sentiments que va naître un amour insolite, car l’amour est un don de la farce !On vit plus longtemps avec les défauts de l’autre qu’avec ses qualités alors autant le choisir tout de suite pour ça !

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38