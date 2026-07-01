Un crime à la médithèque, Médiathèque Communautaire D’airaines, Airaines

Informations pratiques

Un crime à la médithèque Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque Communautaire D’airaines Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

La nuit dernière, on a entendu une dispute dans la

médiathèque, des cris et des bruits de bagarre puis un

grand silence … Au matin, on a découvert le corps sans vie de Mr Jesétouh

!

À la façon d’un Cluedo, nous vous proposons de partir à la recherche des

indices cachés dans la médiathèque !

Médiathèque Communautaire D’airaines 2 RUE JULES ANDRE 80270 Airaines Airaines 80270 Somme Hauts-de-France 0322296400 https://www.mediatheques-cc2so.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100088243454777 Pendant les heures d’ouverture au public, l’accès aux médiathèques est entièrement libre et gratuit. Chacun peut venir consulter des documents sur place, s’installer et lire tout simplement. »

Biblis en folie 2026

©médiathèque d’airaines