Un détour au sein d’une ancienne ferme labellisée Fondation du Patrimoine à Vendin-les-Béthune dans le Pas-de-Calais, ancienne ferme, Vendin-lès-Béthune

Un détour au sein d’une ancienne ferme labellisée Fondation du Patrimoine à Vendin-les-Béthune dans le Pas-de-Calais 26 et 27 juin ancienne ferme Pas-de-Calais

Auberge espagnole pour partager ce moment convivial de formation et de sensibilisation à la conservation du patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Retrouvez le patrimoine rural d’une ancienne ferme labellisée Fondation du Patrimoine à Vendin-les-Béthune dans le Pas-de-Calais. Les matériaux anciens, naturels, éco-durables avec des murs à pans de bois, en ossature bois, en torchis construits au XVIIIè et XIXè siècle. Un chantier participatif pour la réalisation d’enduits à la chaux afin de valoriser le patrimoine extérieur est prévu le samedi 27 juin. Un formateur, délégué Maisons Paysannes du Nord, animera le chantier et sensibilisera à la conservation du patrimoine rural.

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Un chantier participatif « enduit à la chaux » sur un mur extérieur pour valoriser le patrimoine extérieur des bâtiments Chantier participatf Enduit chaux