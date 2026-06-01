Un dimanche à Crouzilles Crouzilles
Un dimanche à Crouzilles Crouzilles dimanche 14 juin 2026.
Crouzilles
Un dimanche à Crouzilles
Crouzilles Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
L’Association du Patrimoine de Crouzilles organise une journée festive avec au programme
une randonnée à 9h30
– un vide-greniers
– un marché de producteurs et d’artisans, de 9h à 19h
– des concerts pop rock à 12h (Woodchords) et à 16h30 (Delyss).
Petite restauration (fouées, frites) et buvette
L’Association du Patrimoine de Crouzilles organise une journée festive avec au programme
une randonnée à 9h30
– un vide-greniers
– un marché de producteurs et d’artisans, de 9h à 19h
– des concerts pop rock à 12h (Woodchords) et à 16h30 (Delyss).
Petite restauration (fouées, frites) et buvette sur place. 3 .
Crouzilles 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire patrimoine-crouzilles@orange.fr
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English :
The Association du Patrimoine de Crouzilles is organizing a festive day with the following program:
a hike at 9:30 am
– a garage sale
– a farmers’ market
– pop rock concerts at 12pm (O’Feeling) and 4:30pm (Brexit).
L’événement Un dimanche à Crouzilles Crouzilles a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme