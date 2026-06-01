Crouzilles

Un dimanche à Crouzilles

Crouzilles Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’Association du Patrimoine de Crouzilles organise une journée festive avec au programme

une randonnée à 9h30

– un vide-greniers

– un marché de producteurs et d’artisans, de 9h à 19h

– des concerts pop rock à 12h (Woodchords) et à 16h30 (Delyss).

Petite restauration (fouées, frites) et buvette

L’Association du Patrimoine de Crouzilles organise une journée festive avec au programme

une randonnée à 9h30

– un vide-greniers

– un marché de producteurs et d’artisans, de 9h à 19h

– des concerts pop rock à 12h (Woodchords) et à 16h30 (Delyss).

Petite restauration (fouées, frites) et buvette sur place. 3 .

Crouzilles 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire patrimoine-crouzilles@orange.fr

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English :

The Association du Patrimoine de Crouzilles is organizing a festive day with the following program:

a hike at 9:30 am

– a garage sale

– a farmers’ market

– pop rock concerts at 12pm (O’Feeling) and 4:30pm (Brexit).

L’événement Un dimanche à Crouzilles Crouzilles a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme