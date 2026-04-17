Dournazac

Un dimanche à Dournazac Marché de printemps et vide-greniers

Place du Champ de Foire Dournazac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Venez profiter d’un dimanche festif à Dournazac !

Au programme marché de printemps, vide-greniers (2 € le mètre) et de nombreuses animations pour toute la famille. Retrouvez artisans et producteurs locaux, ainsi qu’une belle sélection de fleurs, plants potagers et arbustes.

À 10h, partez pour une promenade découverte de 3 km autour des fleurs sauvages et des oiseaux, en compagnie de l’association Nos villages et nos chemins et de l’ornithologue Christian Doucelin (LPO).

À 10h30, place à la créativité avec un concours et un défilé de vélos fleuris, ouverts aux enfants comme aux adultes.

Tout au long de la journée, profitez également d’une exposition de voitures et tracteurs anciens.

Buvette et restauration sur place. .

Place du Champ de Foire Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 27 08

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English :

L’événement Un dimanche à Dournazac Marché de printemps et vide-greniers Dournazac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus