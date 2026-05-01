UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE Châlus
UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE Châlus dimanche 31 mai 2026.
Châlus
UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE
lageyrat Châlus Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE, dimanche 31 mai au village de Lageyrat toute la journée: vide grenier, marché artisanal, vieux métiers, rando , animation banda de st junien, info et réservation 07 50 80 04 20 vie lageyrat .
lageyrat Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE
L’événement UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE Châlus a été mis à jour le 2026-04-24 par Terres de Limousin
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