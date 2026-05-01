Châlus

UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE

lageyrat Châlus Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE, dimanche 31 mai au village de Lageyrat toute la journée: vide grenier, marché artisanal, vieux métiers, rando , animation banda de st junien, info et réservation 07 50 80 04 20 vie lageyrat .

lageyrat Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE

L’événement UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE Châlus a été mis à jour le 2026-04-24 par Terres de Limousin