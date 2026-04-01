Un dimanche à la campagne Chessy-les-Prés
Un dimanche à la campagne Chessy-les-Prés dimanche 26 avril 2026.
Chessy-les-Prés
Un dimanche à la campagne
32 rue de Prévent Chessy-les-Prés Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Dimanche 26 avril CHESSY-LES-PRES Un dimanche à la campagne. De 10h à 18h au Serres et Jardins du Val d’Armance.
Depuis 30 ans, cette grande journée organisée par Terres & Vignes de l’Aube célèbre le monde rural et celles et ceux qui font vivre notre terroir. Et cette année anniversaire s’annonce plus joyeuse que jamais !
Production et vente de plants floraux et maraîchers. Large choix de variétés et de couleurs en toute saison. Visite de nos serres sur 2 000 m².
– SAS Ferme LECLERE Produits laitiers, charcuteries.
– Patricia BAUDIN miel, bougies.
– Champagne MOUTARD Champagne Moutard.
– Brasserie La Truite bières et limonade artisanales.
– Le p’tit chèvre de Bernouil fromages de chèvres fermiers.
– Comptoir des Confitures Maître Artisan Confiturier.
– SARL Foie Gras Rabuat et Fils spécialités fermières de canard.
– Boulangerie Au p’tit Lulu pains, viennoiseries, pâtisseries.
– Michel CHAMPAGNE artiste peintre.
– Jean-Pierre LÉGER photos animalières.
– Bernard BIERRY objets en bois tourné.
– Roger SPINAZZOLA décors sur œufs et calebasses sculptés, peints.
– Les Jardins de Villon tisanes, huiles, vinaigres, sirops, gelées et confitures.
– Francine JORRY vente et préparation à base de sels de Guérande.
– Milène et une pierre bijoux artisanaux en pierres naturelles, bougies, encens.
– Safran souffle des champs safran et produits dérivés.
– Corine et ses délices bonbons, préparations culinaires, accessoires au crochet.
– Lorchidées bijoux bijoux en pâte polymère et atelier payant.
– La Vannerie d’Othe vannerie d’osier et atelier payant.
– Soélia créations coutures, maroquineries, objets et bijoux brodés.
– Fer Arie Ferronnerie chaudronnerie.
– De fils en perles bijoux en micro macramé et pierres.
– Benoit poterie potier céramiste.
– Ti Bout 2 Bois objets en bois sculpté.
– Ma douce qui file bijoux et objets en laine feutré.
– Créaline 89 objets décoratifs, bijoux en résine.
– Savonnerie Les Beaux Jours savons surgras aux huiles végétales bio.
– Claire GAUCHOT céramiques culinaires et de jardin.
– L’Arbre Au Léon greffes d’arbres fruitiers, conservation d’espèces.
– Loïc GORSSE couteaux et objets forgés.
– Nellio Bois artisanat d’art, décors bois en chantournage.
– MD Gourmandises, Pâtisseries artisanales brioches, biscuits.
– EARL DE BOIS-LE-ROY cidre fermier du Pays d’Othe.
– Animo2cie friandises et jeux pour animaux de compagnie.
– Pécadille accessoires de modes et petites maroquineries.
– L’artisan‘Othe apéritifs agricoles.
– Manu Boucherie boudin noir fait sur place et terrines.
– Domaine Louis MOREAU vins de l’AOC Chablis.
– Sylvie et ses macarons.
Entrée libre Tous publics
https://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne/ .
32 rue de Prévent Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est +33 3 25 76 09 61 contact@vergers-paysdothe.fr
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English :
L’événement Un dimanche à la campagne Chessy-les-Prés a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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