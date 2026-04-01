Un dimanche à la campagne Chessy-les-Prés

Chessy-les-Prés

Un dimanche à la campagne

32 rue de Prévent Chessy-les-Prés Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril CHESSY-LES-PRES Un dimanche à la campagne. De 10h à 18h au Serres et Jardins du Val d’Armance.

Depuis 30 ans, cette grande journée organisée par Terres & Vignes de l’Aube célèbre le monde rural et celles et ceux qui font vivre notre terroir. Et cette année anniversaire s’annonce plus joyeuse que jamais !

Production et vente de plants floraux et maraîchers. Large choix de variétés et de couleurs en toute saison. Visite de nos serres sur 2 000 m².

– SAS Ferme LECLERE Produits laitiers, charcuteries.

– Patricia BAUDIN miel, bougies.

– Champagne MOUTARD Champagne Moutard.

– Brasserie La Truite bières et limonade artisanales.

– Le p’tit chèvre de Bernouil fromages de chèvres fermiers.

– Comptoir des Confitures Maître Artisan Confiturier.

– SARL Foie Gras Rabuat et Fils spécialités fermières de canard.

– Boulangerie Au p’tit Lulu pains, viennoiseries, pâtisseries.

– Michel CHAMPAGNE artiste peintre.

– Jean-Pierre LÉGER photos animalières.

– Bernard BIERRY objets en bois tourné.

– Roger SPINAZZOLA décors sur œufs et calebasses sculptés, peints.

– Les Jardins de Villon tisanes, huiles, vinaigres, sirops, gelées et confitures.

– Francine JORRY vente et préparation à base de sels de Guérande.

– Milène et une pierre bijoux artisanaux en pierres naturelles, bougies, encens.

– Safran souffle des champs safran et produits dérivés.

– Corine et ses délices bonbons, préparations culinaires, accessoires au crochet.

– Lorchidées bijoux bijoux en pâte polymère et atelier payant.

– La Vannerie d’Othe vannerie d’osier et atelier payant.

– Soélia créations coutures, maroquineries, objets et bijoux brodés.

– Fer Arie Ferronnerie chaudronnerie.

– De fils en perles bijoux en micro macramé et pierres.

– Benoit poterie potier céramiste.

– Ti Bout 2 Bois objets en bois sculpté.

– Ma douce qui file bijoux et objets en laine feutré.

– Créaline 89 objets décoratifs, bijoux en résine.

– Savonnerie Les Beaux Jours savons surgras aux huiles végétales bio.

– Claire GAUCHOT céramiques culinaires et de jardin.

– L’Arbre Au Léon greffes d’arbres fruitiers, conservation d’espèces.

– Loïc GORSSE couteaux et objets forgés.

– Nellio Bois artisanat d’art, décors bois en chantournage.

– MD Gourmandises, Pâtisseries artisanales brioches, biscuits.

– EARL DE BOIS-LE-ROY cidre fermier du Pays d’Othe.

– Animo2cie friandises et jeux pour animaux de compagnie.

– Pécadille accessoires de modes et petites maroquineries.

– L’artisan‘Othe apéritifs agricoles.

– Manu Boucherie boudin noir fait sur place et terrines.

– Domaine Louis MOREAU vins de l’AOC Chablis.

– Sylvie et ses macarons.

Entrée libre Tous publics

https://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne/ .

32 rue de Prévent Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est +33 3 25 76 09 61 contact@vergers-paysdothe.fr

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English :

L’événement Un dimanche à la campagne Chessy-les-Prés a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance