Un dimanche à la campagne Cussangy
Un dimanche à la campagne Cussangy dimanche 26 avril 2026.
Cussangy
Un dimanche à la campagne
2 Route des Granges Cussangy Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Dimanche 26 avril CUSSANGY Un dimanche à la campagne. De 10h à 18h Aux Champignons de Cussangy.
Depuis 30 ans, cette grande journée organisée par Terres & Vignes de l’Aube célèbre le monde rural et celles et ceux qui font vivre notre terroir. Et cette année anniversaire s’annonce plus joyeuse que jamais !
Visite de la Champignonnière avec différentes variétés de champignons, espace buvette et magasin avec produits transformés sur place et autres produits du terroir.
– Ca Germ’Ici, (Aurore CIMORELLI) légumes et plants de légumes, charcuterie.
– Les Fées Cannabacés producteurs de chanvre bien-être
Entrée libre Tous publics
https://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne/ .
2 Route des Granges Cussangy 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 18 71 champignons.cussangy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Un dimanche à la campagne Cussangy a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
À voir aussi à Cussangy (Aube)
- Circuit des petits Gués Cussangy Aube 1 mai 2026