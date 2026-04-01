Un dimanche à la campagne Les Loges-Margueron

Les Loges-Margueron

Un dimanche à la campagne

Lycée Forestier de Crogny Les Loges-Margueron Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril LES LOGES-MARGUERON Un dimanche à la campagne. De 10h à 18h au Lycée Forestier de Crogny.

Depuis 30 ans, cette grande journée organisée par Terres & Vignes de l’Aube célèbre le monde rural et celles et ceux qui font vivre notre terroir. Et cette année anniversaire s’annonce plus joyeuse que jamais !

Exposition des matériels forestiers. Atelier de conduite d’engins forestiers et de simulateurs de conduite (animé par les élèves). Tir à l’arc. Balade contée par une étrange occupante des lieux départ toutes les 45 minutes pour 25 minutes de balade. Démonstration de bûcheronnage sportif (épreuves d’ébranchage, sculpture à la tronçonneuse) par le Crogny Club Bucheron. Escape game du forestier. Démonstrations de grimpeurs élagueurs. Atelier de vulgarisation de l’affutage de la chaîne de tronçonneuse, visite des ateliers pédagogiques. Jeux du panier garni (payant) sur le thème du bois (cubage d’une grume, reconnaissance botanique et mesure d’un arbre). Atelier des 5 sens, animé par des élèves. Land art, quiz et mémories pour enfants animé par des élèves. Marché des producteurs et des artisans du bois. Visite du château de Crogny, son histoire et sa rénovation à partir de l’été 2026. Jeux pour petits et grands autour de la forêt, de la nature et de l’environnement, animé par E-graine. Promenade sonore dans l’arboretum avec les bruits de la forêt, animée par les élèves. Accueil dans l’arboretum Jean BEUGNON et présentation de l’association du sentier pédagogique Pierre STOLTZ. Balade en poneys de 10 minutes (payant)

Entrée libre Tous publics

https://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne/ .

Lycée Forestier de Crogny Les Loges-Margueron 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 10 02 eric.prestat@educagri.fr

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L’événement Un dimanche à la campagne Les Loges-Margueron a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance