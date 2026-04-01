Un dimanche à la campagne Metz-Robert
Un dimanche à la campagne Metz-Robert dimanche 26 avril 2026.
Metz-Robert
Un dimanche à la campagne
31 rue principale Metz-Robert Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Dimanche 26 avril METZ-ROBERT Un dimanche à la campagne. De 10h à 18h au GAEC COUTORD.
Depuis 30 ans, cette grande journée organisée par Terres & Vignes de l’Aube célèbre le monde rural et celles et ceux qui font vivre notre terroir. Et cette année anniversaire s’annonce plus joyeuse que jamais !
Ferme d’élevage laitier en AOP Chaource. Venez découvrir notre site au sein d’une ferme d’élevage avec animation pour petits et grands ainsi qu’un marché de producteurs avec restauration à base de produits locaux le midi.
Entrée libre Tous publics
https://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne/ .
31 rue principale Metz-Robert 10210 Aube Grand Est +33 6 20 03 12 33 coutordemilien@gmail.com
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English :
L’événement Un dimanche à la campagne Metz-Robert a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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