Metz-Robert

Un dimanche à la campagne

31 rue principale Metz-Robert Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril METZ-ROBERT Un dimanche à la campagne. De 10h à 18h au GAEC COUTORD.

Depuis 30 ans, cette grande journée organisée par Terres & Vignes de l’Aube célèbre le monde rural et celles et ceux qui font vivre notre terroir. Et cette année anniversaire s’annonce plus joyeuse que jamais !

Ferme d’élevage laitier en AOP Chaource. Venez découvrir notre site au sein d’une ferme d’élevage avec animation pour petits et grands ainsi qu’un marché de producteurs avec restauration à base de produits locaux le midi.

Entrée libre Tous publics

https://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne/ .

31 rue principale Metz-Robert 10210 Aube Grand Est +33 6 20 03 12 33 coutordemilien@gmail.com

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English :

L’événement Un dimanche à la campagne Metz-Robert a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance