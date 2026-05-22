Un dimanche au musée Alençon
Un dimanche au musée Alençon dimanche 7 juin 2026.
Alençon
Un dimanche au musée
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Une occasion de (re)découvrir tous les trésors du musée, des œuvres de beaux‐arts aux élégants éventails en dentelle, en passant par les instruments de musique provenant du Cambodge…
Profitez de différentes visites guidées l’après-midi
– 14h30 parcourez les 3 collections permanentes pendant 45 minutes avec la thématique
– 16h visite flash de 15 minutes autour du Bouquet de Gustave Courbet
– 16h45 visite flash de 15 minutes autour du voile de mariée en dentelle au Point d’Alençon
Gratuit .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07 musee@cu-alencon.fr
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English : Un dimanche au musée
L’événement Un dimanche au musée Alençon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CUA ALENCON
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