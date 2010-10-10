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Un Dimanche au Vignoble en Albret Voie de Feugarolles Espiens

Un Dimanche au Vignoble en Albret Voie de Feugarolles Espiens

Un Dimanche au Vignoble en Albret Voie de Feugarolles Espiens dimanche 23 août 2026.

Lieu : Voie de Feugarolles

Adresse : Domaine Calbo

Ville : 47600 Espiens

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 10 10 10

Espiens

Un Dimanche au Vignoble en Albret

Voie de Feugarolles Domaine Calbo Espiens Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Dégustations, dîner champêtre et concert au cœur des vignobles de l’Albret.
Le Domaine Calbo à Espiens vous accueille pour un repas-concert. Portes ouvertes de 17h à 19h visite, dégustation et vente.
Lieu couvert en cas de pluie.
Les dimanches 26 juillet au Domaine de Versailles, 2 août au Domaine Courège-Longue, 9 août au Château de Lisse, 16 août au Château Pierron et 23 août au Domaine Calbo.   .

Voie de Feugarolles Domaine Calbo Espiens 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 76 81 53 

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English : Un Dimanche au Vignoble en Albret

L’événement Un Dimanche au Vignoble en Albret Espiens a été mis à jour le 2026-04-27 par OT de l’Albret

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