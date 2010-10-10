Un Dimanche au Vignoble en Albret Voie de Feugarolles Espiens
Un Dimanche au Vignoble en Albret Voie de Feugarolles Espiens dimanche 23 août 2026.
Espiens
Un Dimanche au Vignoble en Albret
Voie de Feugarolles Domaine Calbo Espiens Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Dégustations, dîner champêtre et concert au cœur des vignobles de l’Albret.
Le Domaine Calbo à Espiens vous accueille pour un repas-concert. Portes ouvertes de 17h à 19h visite, dégustation et vente.
Lieu couvert en cas de pluie.
Les dimanches 26 juillet au Domaine de Versailles, 2 août au Domaine Courège-Longue, 9 août au Château de Lisse, 16 août au Château Pierron et 23 août au Domaine Calbo. .
Voie de Feugarolles Domaine Calbo Espiens 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 76 81 53
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English : Un Dimanche au Vignoble en Albret
L’événement Un Dimanche au Vignoble en Albret Espiens a été mis à jour le 2026-04-27 par OT de l’Albret