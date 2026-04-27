Réaup-Lisse

Un Dimanche au Vignoble en Albret

Château de Lisse Réaup-Lisse Lot-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Dégustations, dîner champêtre et concert au cœur des vignobles de l’Albret.

Le Château de Lisse à Réaup-Lisse vous accueille pour un repas-concert. Portes ouvertes de 17h à 19h visite, dégustation et vente.

Lieu couvert en cas de pluie.

Les dimanches 26 juillet au Domaine de Versailles, 2 août au Domaine Courège-Longue, 9 août au Château de Lisse, 16 août au Château Pierron et 23 août au Domaine Calbo. .

Château de Lisse Réaup-Lisse 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 64 11 85

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English : Un Dimanche au Vignoble en Albret

L’événement Un Dimanche au Vignoble en Albret Réaup-Lisse a été mis à jour le 2026-04-27 par OT de l’Albret